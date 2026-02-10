Ο Παναθηναϊκός στο πλευρό του Εργκίν Αταμάν: Το μήνυμα για τον θάνατο της μητέρας του

Δύσκολες ώρες για τον Εργκίν Αταμάν, με τον προπονητή του Παναθηναϊκού να θρηνεί την απώλεια της μητέρας του, Γκιουλτέν.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε το δικό της μήνυμα για τον χαμό της μητέρας του Εργκίν Αταμάν, εκφράζοντας τη συμπαράσταση της στον Τούρκο προπονητή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον Εργκίν Αταμάν για την απώλεια της πολυαγαπημένης του μητέρας, Γκιουλτέν. Στεκόμαστε στο πλευρό του προπονητή μας και σύσσωμης της οικογένειάς του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή”, αναφέρει το μήνυμα της πράσινης ΚΑΕ.

Τα συλλυπητήριά της εξέφρασε και η πρώην ομάδα του Εργκίν Αταμάν, Αναντολού Εφές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του πρώην προπονητή μας και νυν προπονητή της Εθνικής Ομάδας, κ. Εργκίν Αταμάν.

Προσευχόμαστε ο Θεός να δώσει έλεος στους εκλιπόντες και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας και τις προσευχές μας για δύναμη στην οικογένεια Αταμάν», αναφέρει το μήνυμα της τουρκικής ομάδας.