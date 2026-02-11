Ο Παναθηναϊκός τίμησε τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ με στεφάνι και λουλούδια στην Τούμπα

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός κοντράρονται στην Τούμπα, στη ρεβάνς της νίκης των Θεσσαλονικέων (1-0) στη Λεωφόρο, για μαι θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, το “τριφύλλι” προχώρησε σε μια σημαντική κίνηση, τιμώντας τους νεκρούς οπαδούς του “δικεφάλου του Βορρά”.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού, ο Ράφα Μπενίτεθ και μέλη της ομάδας κατέθεσαν στεφάνι μπροστά στη θύρα 4 για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία και χειροκροτήθηκαν από τον κόσμο

Ο αρχηγός της ομάδας, Τάσος Μπακασέτας, άφησε στο σημείο και ένα στεφάνι που έγραφε “Αιωνία η μνήμη αυτών”.