O Παναθηναϊκός ζήτησε τα στοιχεία όλων όσων επιτέθηκαν με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς στον Ματίας Λεσόρ και προχωρεί σε μηνύσεις

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να αφήσει να περάσει το θέμα με τη ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε ο Ματίας Λεσόρ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας από οπαδούς.

Όπως ενημέρωσε η πράσινη ΚΑΕ, ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί νομικά για την υπόθεση του Ματίας Λεσόρ, ενώ έχει ήδη προβεί σε αίτημα παροχής στοιχείων των ατόμων που έκαναν την επίθεση στον Γάλλο σέντερ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ στην Κρήτη με τον Ολυμπιακό.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR απέστειλε στην ΕΟΚ, με κοινοποίηση στην Εισαγγελία Ηρακλείου, στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου και στο Υφυπουργείο Αθλητισμού, αίτημα παροχής στοιχείων των ατόμων που έκαναν τη βίαιη ρατσιστική επίθεση στον Ματίας Λεσόρ τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια (κατά την είσοδο του στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του ημιχρόνου και κατά την επιστροφή του στο γήπεδο για το δεύτερο μέρος) του τελικού του Κυπέλλου απέναντι στον Ολυμπιακό, επισυνάπτοντας και το σχετικό βίντεο ως αποδεικτικό υλικό.

Ακολούθως θα υποβληθεί μήνυση με βάση τον αντιρατσιστικό αλλά και τον αθλητικό νόμο. Είναι βέβαιο πως θα κυνηγήσουμε την υπόθεση με κάθε ένδικο μέσο και θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε με κάθε τρόπο τους αθλητές μας έναντι της αλητείας», αναφέρει η ενημέρωση της πράσινης ΚΑΕ.