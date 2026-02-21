Ο Πανιώνιος κατήγγειλε δολοφονική ενέργεια κατά των οπαδών του: «Άγνωστος πέταξε κροτίδα – δυναμίτη προς τη Θύρα 2»

Ο Πανιώνιος έκανε καταγγελία ότι άγνωστος πέταξε κροτίδα στους φίλους της ομάδας του στο παιχνίδι της Super League 2 στη Νέα Σμύρνη.

Το παιχνίδι του Πανιωνίου με τη Μαρκό ήρθε ισόπαλο χωρίς σκορ, όμως το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς άγνωστος ανέβηκε στην ταράτσα του σχολείου πίσω από την κερκίδα των φίλων του Ιστορικού και τους πέταξε κροτίδα.

Ο Πανιώνιος θα κινηθεί νομικά ασκώντας κάθε νόμιμο δικαίωμα για την προστασία του.

Η ανακοίνωση των κυανέρυθρων

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος καταγγέλλει οργανωμένη δολοφονική ενέργεια που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Μαρκό και συγκεκριμένα στο 80ο λεπτό, όταν άγνωστο άτομο ανέβηκε στην ταράτσα σχολικού κτιρίου που βρίσκεται πίσω από τις Θύρες 2 και 3 του γηπέδου, εκτόξευσε κροτίδα-δυναμίτη προς την θύρα 2 και στη συνέχεια διέφυγε με μηχανή την οποία οδηγούσε δεύτερο άτομο.

Η πράξη αυτή έθεσε σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί τυχαία. Δημιουργούνται σοβαρά και εύλογα ερωτήματα σχετικά με το τι πραγματικά κρύβεται πίσω από αυτή την επίθεση. Η ΠΑΕ Πανιώνιος ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει το περιστατικό ως ένα απλό επεισόδιο αλλά ως μια εγκληματική ενέργεια που στόχο είχε ανθρώπινες ζωές και τη σωματική ακαιραιότητα των φιλάθλων μας.

Ως Πανιώνιος θα κινηθούμε άμεσα νομικά και θα ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα για την προστασία μας, προκειμένου να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Οι ευθύνες θα αναζητηθούν προς κάθε κατεύθυνση για αυτό το «τυφλό» χτύπημα βίας. Η ασφάλεια των φιλάθλων μας ήταν, είναι και θα παραμείνει αδιαπραγμάτευτη».