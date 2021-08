Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισημότητα -και πάλι- ο Τσούμπα Άκπομ, με το “δικέφαλο του Βορρά” να ανακοινώνει την επιστροφή του Άγγλου επιθετικού στην… Τούμπα.

Με το μήνυμα “κάλως ήρθε πίσω”, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης (25.08.2021) την απόκτηση του Τσούμπα Άκπομ.

Ο Άγγλος φορ επιστρέφει στον ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού από τη Μίντλεσμπρο για έναν χρόνο, με οψιόν αγοράς στα 3 εκατ. ευρώ.

Ο «δικέφαλος του Βορρά» θα καλύψει ένα μέρος του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή, της τάξεως των 800.000 ευρώ (1,2 εκατ. ευρώ εισέπραττε από τη Μίντλεσμπρο).

🖊 AK4️⃣7️⃣



Welcome back to #PAOK @cakpom #Reloaded #AkpomIsHere



We are proud to support @ICMEC_official @hamogelo and other organisations around the world who are working tirelessly to bring missing children home. #PAOKaction



You lead the way @ASRomaEN pic.twitter.com/uJ2PH5bEaw