Ο ΠΑΟΚ δεν ξεχνάει τους αδικοχαμένους οπαδούς του και φόρεσε φανέλα με τη «μαύρη» ημερομηνία στο ντέρμπι με τον Άρη

Ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε τον Άρη στο “Κλεάνθης Βικελίδης” για την 20η αγωνιστική της Super Legaue, με τους παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου να φοράνε μια φανέλα αφιερωμένη στους 7 οπαδούς του που σκοτώθηκαν στο πρόσφατο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η συγκεκριμένη φανέλα του ΠΑΟΚ έχει πάνω γραμμένη την μαύρη ημερομηνία (27/01/2026), που έγινε το δυστύχημα και κόστισε τη ζωή στους φίλους της ομάδας.

Μια ακόμη μία κίνηση του “δικεφάλου του Βορρά”, για να τιμήσει τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του. Μία ημερομηνία που θα είναι στις φανέλες των παικτών του “δικεφάλου”, όλη τη σεζόν.