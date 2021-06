Φιλική αναμέτρηση με την PSV Αϊντχόφεν στο «Φίλιπς Στάντιον» θα δώσει ο ΠΑΟΚ στις 14 Ιουλίου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν.

Στην Αϊντχόφεν θα συναντήσει ξανά ο ΠΑΟΚ, αφού οι δύο ομάδες που βρέθηκαν αντιμέτωπες στους ομίλους του Europa League την περασμένη σεζόν θα δώσουν φιλική αναμέτρηση στην έδρα της ολλανδικής ομάδας στις 14 Ιουλίους και ώρα 21:00, όπως ανακοίνωσε επίσημα η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ.

Θυμίζουμε ότι επί ολλανδικού εδάφους θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, που επιθυμεί να δώσει 5 φιλικά ματς το διάστημα της παραμονής του εκεί.

We come back to Philips Stadium for a preseason friendly game against @PSV #PAOK #Reloaded pic.twitter.com/JKTchPhdrB