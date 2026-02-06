Ο ΠΑΟΚ ευχαρίστησε τον Άδωνι Γεωργιάδη για την ανταπόκριση του υπουργείου Υγείας στην τραγωδία με τους οπαδούς του στη Ρουμανία

Ο ΠΑΟΚ θρηνεί για το χαμό των 7 οπαδών του στο τροχαίο δυστύχημα της Ρουμανίας, αλλά δεν ξέχασε να ευχαριστήσει και το υπουργείο Υγείας, για την υποστήριξη που προσέφερε στο περιστατικό.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αποκάλυψε ότι ο ΠΑΟΚ έστειλε ευχαριστήρια επιστολή στον ίδιο για την άμεση ανταπόκριση στην τραγωδία με τους οπαδούς του στη Ρουμανία και ευχαρίστησε με τη σειρά του, την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Χθες ολοκληρώθηκε η μεταφορά και του τελευταίου τραυματία από την Ρουμανία. Το ΕΚΑΒ και το ΕΣΥ κάναμε το καθήκον μας. Ευχαριστώ την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για αυτή τους την ευγενική επιστολή αλλά κάναμε το καθήκον μας και μόνον”, έγραψε σχετικά στα social media, ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Χθες ολοκληρώθηκε η μεταφορά και του τελευταίου τραυματία από την Ρουμανία. Το ΕΚΑΒ και το ΕΣΥ κάναμε το καθήκον μας. Ευχαριστώ την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για αυτή τους την ευγενική επιστολή αλλά κάναμε το καθήκον μας και μόνον pic.twitter.com/Wbw3zVp70f — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 6, 2026

Οι εφτά οπαδοί του ΠΑΟΚ μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα, λίγες μόνο ώρες μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.