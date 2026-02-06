Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ ευχαρίστησε τον Άδωνι Γεωργιάδη για την ανταπόκριση του υπουργείου Υγείας στην τραγωδία με τους οπαδούς του στη Ρουμανία

«Κάναμε το καθήκον μας και μόνον» απάντησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης
Ο Άδωνις Γεωργιάδης
Ο Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ θρηνεί για το χαμό των 7 οπαδών του στο τροχαίο δυστύχημα της Ρουμανίας, αλλά δεν ξέχασε να ευχαριστήσει και το υπουργείο Υγείας, για την υποστήριξη που προσέφερε στο περιστατικό.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αποκάλυψε ότι ο ΠΑΟΚ έστειλε ευχαριστήρια επιστολή στον ίδιο για την άμεση ανταπόκριση στην τραγωδία με τους οπαδούς του στη Ρουμανία και ευχαρίστησε με τη σειρά του, την ομάδα της Θεσσαλονίκης. 

“Χθες ολοκληρώθηκε η μεταφορά και του τελευταίου τραυματία από την Ρουμανία. Το ΕΚΑΒ και το ΕΣΥ κάναμε το καθήκον μας. Ευχαριστώ την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για αυτή τους την ευγενική επιστολή αλλά κάναμε το καθήκον μας και μόνον”, έγραψε σχετικά στα social media, ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Οι εφτά οπαδοί του ΠΑΟΚ μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα, λίγες μόνο ώρες μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
163
117
103
103
102
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo