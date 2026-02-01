Συμβαίνει τώρα:
Ο ΠΑΟΚ κινείται νομικά κατά όσων προσβάλουν τους αδικοχαμένους οπαδούς στα social media

Έχουν ήδη υποβληθεί μηνύσεις όπως ανέφερε η ασπρόμαυρη ΠΑΕ
Λουλούδια και κεριά
Λουλούδια και κεριά στην Τούμπα για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ/ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προχώρησε σε μηνυτήρια αναφορά για κραυγαλέα περίπτωση προσβλητικών σχολίων, που έχουν διακινηθεί το τελευταίο διάστημα στα social media, σχετικά με τους οπαδούς που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο στη Ρουμανία.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά δημόσιες τοποθετήσεις που κρίθηκαν ιδιαιτέρως σοβαρές, με την ΠΑΕ να ζητά τον έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές για ζητήματα που άπτονται της πρόκλησης βίας και της προσβολής της μνήμης νεκρών.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θέλει σε μία δύσκολη περίπτωση για την ομάδα και τους φιλάθλους να διαφυλάξει τον στοιχειώδη σεβασμό, στις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και στη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών.

Ο ΠΑΟΚ απόψε (01/02/26, 19:30) δίνει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του κόντρα στον Πανσερραϊκό και αναμένεται η συγκίνηση στην Τούμπα να είναι μεγάλη.

