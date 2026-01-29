Ο ΠΑΟΚ θα τιμήσει τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του τροχαίου στη Ρουμανία στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό

Ο ΠΑΟΚ αναμένεται να αποχαιρετήσει τους οπαδούς που έχασαν τη ζωή τους στο σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία στην αναμέτρηση της 19ης αγωνιστικής της Super League με τον Πανσερραϊκό (01/02/26, 19:30).

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ θρηνεί την απώλεια των οπαδών της, που ταξίδευαν στη Γαλλία για να δουν από κοντά την αναμέτρηση με τη Λιόν (29/01/26, 22:00) και ο αγώνας με τον Πανσερραϊκό θα είναι αφιερωμένος στη μνήμη τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διοίκηση της ομάδας έχει επικοινωνήσει με τους συνδέσμους για να γίνουν ενέργειες στην αναμέτρηση της Super League, που θα τιμήσουν τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών.

Η τιμή του εισιτηρίου θα είναι στα 5 ευρώ και αναμένεται η Τούμπα να είναι κατάμεστη για να αποχαιρετήσει τα «αδέρφια» της.