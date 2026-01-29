Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ θα τιμήσει τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του τροχαίου στη Ρουμανία στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό

Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ έχει ανακοινώσει γενική είσοδο 5 ευρώ και ετοιμάζει ενέργειες για τα θύματα της τραγωδίας
Λουλούδια
Λουλούδια για τους νεκρούς στην Τούμπα (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ αναμένεται να αποχαιρετήσει τους οπαδούς που έχασαν τη ζωή τους στο σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία στην αναμέτρηση της 19ης αγωνιστικής της Super League με τον Πανσερραϊκό (01/02/26, 19:30).

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ θρηνεί την απώλεια των οπαδών της, που ταξίδευαν στη Γαλλία για να δουν από κοντά την αναμέτρηση με τη Λιόν (29/01/26, 22:00) και ο αγώνας με τον Πανσερραϊκό θα είναι αφιερωμένος στη μνήμη τους.

Η διοίκηση της ομάδας έχει επικοινωνήσει με τους συνδέσμους για να γίνουν ενέργειες στην αναμέτρηση της Super League, που θα τιμήσουν τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών.

Η τιμή του εισιτηρίου θα είναι στα 5 ευρώ και αναμένεται η Τούμπα να είναι κατάμεστη για να αποχαιρετήσει τα «αδέρφια» της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
135
104
101
94
75
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo