Ο Πέτρος Μάνταλος συμπλήρωσε 400 συμμετοχές με την ΑΕΚ

Συνεχίζει να γράφει ιστορία με την ΑΕΚ ο αρχηγός της ομάδας
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Ο Πέτρο Μάνταλος βρέθηκε στη βασική ενδεκάδα της ΑΕΚ για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο (28.09.2025), συμπληρώνοντας 400 συμμετοχές με την ομάδα στην οποία βρίσκεται από το 2014.

Ο 34χρονος Πέτρος Μάνταλος βρίσκεται στην ΑΕΚ από το 2014 και διανύει τη 12η σερί χρονιά του στην Ένωση, με την οποία έχει σημειώσει 68 γκολ και έχει μοιράσει 108 ασίστ.

Με τις 400 συμμετοχές του για την ΑΕΚ, ο Πέτρος Μάνταλος βρίσκεται στην τέταρτη θέση των παικτών της ΑΕΚ με τις περισσότερες εμφανίσεις, πίσω από τον Στέλιο Μανωλά (541), τον Μίμη Παπαϊωάννου (525) και τον Τόνι Σαβέφσκι (465).

