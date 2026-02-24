Ο Πέτρος Μάνταλος συνεχίζει να γράφει ιστορία με την ΑΕΚ: Έφτασε Μανωλά και Νικολάου στα γκολ

Ο Πέτρος Μάνταλος συνεχίζει να γράφει ιστορία με τη φανέλα της ΑΕΚ, συνεχίζοντας να προσφέρει πολλά στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Στις κορυφές της ΑΕΚ πλησιάζει με κάθε τρόπο ο Πέτρος Μάνταλος. Η 373η εμφάνισή του στο πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής / Super League στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό τον φέρνει πιο κοντά στη 46η θέση, στην οποία βρίσκεται ο Βασίλης Καραπιάλης (374), και παράλληλα συνεχίζει να σκοράρει και να ανεβαίνει στη λίστα των σκόρερ των κιτρινόμαυρων.

Το 36ο του γκολ με τα χρώματα της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα της Super League τον έφερε στην 27η θέση του πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών για τους κιτρινόμαυρους, όπου «συγκατοικεί» με τον Στέλιο Μανωλά και τον Λάκη Νικολάου. Μπροστά του είναι ο Γιώργος Σαββίδης (37) και ο Σέρχιο Αραούχο (39).

Αυτά τα 36 τέρματα έχουν έρθει στις 285 συμμετοχές του με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα και αυτό είναι ένα άλλο ορόσημο για τον μέσο των Κιτρινόμαυρων, ο οποίος βρίσκεται στην έκτη θέση του πίνακα με τις παρουσίες των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ στην Α’ Εθνική / Super League, ενώ μπροστά του είναι ο Λάκης Νικολάου με 294.