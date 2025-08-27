Ο πρώην πρόεδρος της Ίντερ Μάσιμο Μοράτι στην εντατική λόγω πνευμονίας

Στην εντατική του Ινστιτούτου Humanitas στο Ροτσάνο νοσηλεύεται ο εμβληματικό πρόεδρος της Ίντερ Μάσιμο Μοράτι, μετά από επιπλοκές λόγω πνευμονίας.

Ο πρώην πρόεδρος της Ίντερ παρουσίασε αναπνευστική δυσχέρεια, γεγονός που οδήγησε τους θεράποντες ιατρούς να τον διασωληνώσουν για προληπτικούς λόγους. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες από το ιατρικό επιτελείο, η κατάσταση της υγείας του 80χρονου δεν εμπνέει ανησυχία.

Ο Μοράτι υπηρέτησε ως πρόεδρος των «νερατζούρι» σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους, από το 1995 έως το 2004 και από το 2006 μέχρι το 2013, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στην ιστορία του συλλόγου.