Ο Ραζβάν Λουτσέσκου λύγισε μπροστά στο φέρετρο του πατέρα του στο λαϊκό προσκύνημα

Η σορός του Μιρτσέα Λουτσέσκου τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο εθνικό στάδιο του Βουκουρεστίου, με πλήθος κόσμου να σπεύδει στο γήπεδο τη Μεγάλη Τετάρτη για να προσευχηθεί για τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του ρουμανικού ποδοσφαίρου.

Στη μνήμη του Μιρτσέα Λουτσέσκου τελέστηκε και τρισάγιο, με κορυφαίες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου αλλά και πλήθος κόσμου να δίνουν το “παρών”. Εκεί ήταν, φυσικά, και ο γιος του, Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε, μάλιστα, να κρύψει τη συγκίνησή του και δεν ήταν λίγες οι φορές που κοιτούσε στον ουρανό δακρυσμένος.

Μετά την ολοκλήρωση του τρισαγίου, ο Ραζβάν Λουτσέσκου περίμενε υπομονετικά και χαιρετούσε έναν-έναν τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο λαϊκό προσκύνημα για τον πατέρα του.

Sa femme et son fils Răzvan lui disent adieu.



Très dur à regarder mais ça nous touche tous.



Merci “MAESTRO” Mircea pic.twitter.com/O6X3xstCus — Foot Roumain (@FootRoumain) April 8, 2026

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έφυγε σε ηλικία 80 ετών από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης (7/4/2026).

Η σορός του θα βρίσκεται στο εθνικό στάδιο του Βουκουρεστίουκαι τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4), ενώ η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί τη Μεγάλη Παρασκευή (10/4).

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου, ενώ η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Μπελού, παρουσία μονάχα της οικογένειάς του και στενού κύκλου.