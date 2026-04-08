Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου λύγισε μπροστά στο φέρετρο του πατέρα του στο λαϊκό προσκύνημα

Σπαρακτικές στιγμές στο εθνικό στάδιο του Βουκουρεστίου
Η σορός του Μιρτσέα Λουτσέσκου τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο εθνικό στάδιο του Βουκουρεστίου, με πλήθος κόσμου να σπεύδει στο γήπεδο τη Μεγάλη Τετάρτη για να προσευχηθεί για τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του ρουμανικού ποδοσφαίρου.

Στη μνήμη του Μιρτσέα Λουτσέσκου τελέστηκε και τρισάγιο, με κορυφαίες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου αλλά και πλήθος κόσμου να δίνουν το “παρών”. Εκεί ήταν, φυσικά, και ο γιος του, Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε, μάλιστα, να κρύψει τη συγκίνησή του και δεν ήταν λίγες οι φορές που κοιτούσε στον ουρανό δακρυσμένος.

Μετά την ολοκλήρωση του τρισαγίου, ο Ραζβάν Λουτσέσκου περίμενε υπομονετικά και χαιρετούσε έναν-έναν τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο λαϊκό προσκύνημα για τον πατέρα του.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έφυγε σε ηλικία 80 ετών από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης (7/4/2026).

Η σορός του θα βρίσκεται στο εθνικό στάδιο του Βουκουρεστίουκαι τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4), ενώ η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί τη Μεγάλη Παρασκευή (10/4).

 Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου, ενώ η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Μπελού, παρουσία μονάχα της οικογένειάς του και στενού κύκλου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
128
120
110
104
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo