Ο Ρομελού Λουκάκου έκανε εκ νέου… άνοιγμα στην Ίντερ και τους οπαδούς της, εκφράζοντας την επιθυμία να επιστρέψει στην ομάδα, αλλά φαίνεται ότι δεν κατάφερε να τους… πείσει για τα συναισθήματά του.

Ο Βέλγος στράικερ αποχώρησε το περασμένο καλοκαίρι για λογαριασμό της Τσέλσι, όπου όμως οι σχέσεις του με τον Τόμας Τούχελ δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές, με αποτέλεσμα αυτό να “βγαίνει” και στο γήπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε ξανά την αγάπη του για την Ίντερ για να πάρει όμως “πληρωμένη” απάντηση από τους οπαδούς της. Σε πανό που ανάρτησαν έξω από το γήπεδο της ομάδας, έγραψαν χαρακτηριστικά: «Δεν έχει σημασία ποιος τρέχει μακριά στη βροχή, σημασία έχει ποιος μένει στην καταιγίδα. Αντίο Ρομέλου».

🚨⚽️ | A banner from Inter fans directed towards Lukaku: “It doesn’t matter who runs away in the rain. It counts who stays in the storm. Bye Romelu.” pic.twitter.com/j5VQoYwX7Y