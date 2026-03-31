Αθλητικά

Ο Σακελλαρίδης κέρδισε 2-0 τον Τσοΐνσκι και έκανε την πρώτη του νίκη σε κυρίως ταμπλό της ATP

Ο Έλληνας τενίστας προκρίθηκε στους 16 του τουρνουά του Βουκουρεστίου
Ο Σακελλαρίδης σε παιχνίδι με την Ελλάδα στο Davis Cup

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης κέρδισε 2-0 σετ τον Γιαν Τσοΐνσκι στο ATP 250 Tiriac Open και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη σε κυρίως ταμπλό, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόκριση στους 16 του τουρνουά.

Στο πρώτο σετ ο Σακελλαρίδης κέρδισε 6-3 και έβαλε τις βάσεις για την πρόκριση στην επόμενη φάση του τουρνουά της ATP. Στο δεύτερο χρειάστηκε να δείξει το χαρακτήρα του, καθώς βρέθηκε πίσω 0-3, όμως απέδειξε την ποιότητά του και κατάφερε να κερδίσει 6-4.

Με αυτή τη νίκη ο 21χρονος τενίστας έφτασε τις τρεις συνεχόμενες στο τουρνουά και εξασφάλισε πολλούς βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη.

Επόμενος αντίπαλός του για μια θέση στα προημιτελικά θα είναι ο Ούγγρος Φαμπιάν Μαρόζαν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
55
54
49
48
43
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo