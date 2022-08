Η Μπάγερν Μονάχου “ποδοπάτησε” την Άιντραχτ Φρανκφούστης, στην πρεμιέρα της φετινής Bundesliga και ο Σαντιό Μανέ δείχνει να έχει μπει στο… κλίμα των πρωταθλητών Γερμανίας.

Ο Σαντιό Μανέ έκανε ένα ιδανικό ντεμπούτο στη Bundesliga αφού βοήθησε την Μπάγερν Μονάχου να επικρατήσει εκτός έδρας με 6-1, πετυχαίνοντας το τρίτο γκολ των Βαυαρών στην εστία της Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Σενεγαλέζος επιθετικός φρόντισε να φτιάξει πιο δυνατούς… δεσμούς με τους οπαδούς της Μπάγερν Μονάχου, ανεβαίνοντας στην εξέδρα που είχαν στο γήπεδο και -με μια ντουντούκα στα χέρια- οργανώνοντας τα συνθήματα που φώναζαν.

Mané’s at home already with the @FCBayernEN fans! 📢🏠🙌#MD1 | #Bundesliga pic.twitter.com/jBbYcRKkr9