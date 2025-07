Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον είδε το Ρέιντζερς – Παναθηναϊκός και συνεχάρη τον Ράσελ Μάρτιν για τη νίκη

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον βρέθηκε στο Άιμπροξ και παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση της Ρέιντζερς με τον Παναθηναϊκό για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.

O 83χρονος πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, έφυγε ευχαριστημένος από το γήπεδο, καθώς είδε τη Ρέιντζερς να επικρατεί με 2-0 και να παίρνει μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης στον επόμενο γύρο του Champions League.

Μετά το τέλος του αγώνα, μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο προπονητής της Ρέιντζερς, Ράσελ Μάρτιν, ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατέβηκε στα αποδυτήρια και τού έδωσε συγχαρητήρια για τη σπουδαία νίκη της ομάδας.

Sir Alex Ferguson spotted at Ibrox as Man Utd great shows support for new Rangers boss Russell Martin https://t.co/COKROCB2E1