Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Το μέλλον του Αντετοκούνμπο συζητήθηκε στο ESPN: «Θέλει να πάει σε ομάδα για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα»

Η σεζόν για «ελάφια» ολοκληρώθηκε και το NBA περιμένει την κίνηση του Γιάννη σχετικά με το μέλλον του
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε προπόνηση των Μπακς/ Mandatory Credit: Benny Sieu-Imagn Images

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι πιθανό να αποχωρήσει από τους Μιλγουόκι Μπακς, μετά την πολύ δύσκολη σεζόν που είχε φέτος, αλλά και τις κόντρες με την ομάδα σχετικά με την απουσία του από τα τελευταία παιχνίδι, παρότι ήταν υγιής.

Στο ESPN το ζήτημα Γιάννης Αντετοκούνμπο συζητήθηκε έντονα με τον Κέντρικ Πέρκινς και τον Σαμς Σαράνια να πιστεύουν ότι δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στο Μιλγουόκι, καθώς θα ψαχτεί να πάει σε ομάδα που θα είναι διεκδικήτρια του τίτλου στο NBA.

Ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο σε δηλώσεις που έκανε έριξε το μπαλάκι στη γυναίκα του, θέλοντας ίσως και να αποφύγει την κουβέντα σχετικά με το μέλλον και την πιθανή του αποχώρηση από τους Μπακς.

«Δεν θα σπαταλήσει τον χρόνο του. Σ’ εμένα φαίνονται όλα τα σημάδια ότι ο Γιάννης θα αποχωρήσει και θα πάει σε μια άλλη κατεύθυνση», σχολίασε ο Κέντρικ Πέρκινς.

Ο Σαμς Σαράνια πρόσθεσε: «Η ώρα της αποχώρησης έχει έρθει. Και το είδαμε και ως το trade deadline του Φεβρουαρίου ότι οι Μπακς είχαν ανοικτή επικοινωνία με διάφορες ομάδες και έκαναν διαπραγματεύσεις.

Ενόψει της offseason, όλοι βλέπουμε που θα πάει το πράγμα. Ο Γιάννης θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, έχει πει ότι αυτή η ομάδα δεν έχει τους παίκτες για να το πετύχει, οπότε αυτό από μόνο του σου λέει αυτό ακριβώς που θέλεις να μάθεις».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo