Ο Σπαλέτι φίλησε στον ώμο γυναίκα δημοσιογράφο για να εκφράσει τα παράπονά του για τη διαιτησία

Η Γιουβέντους ισοφάρισε στις καθυστερήσεις τη Λάτσιο και πήρε έναν βαθμό στη Serie A, όμως ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είχε πολλά παράπονα από τις διαιτητικές αποφάσεις.

Ο Σπαλέτι προχώρησε σε μία πρωτοφανή κίνηση για να δείξει τη απόγνωσή του για ένα μαρκάρισμα πάνω στο Καμπάλ της Γιουβέντους μέσα στην περιοχή. Ο Ιταλός φίλησε τον ώμο της ρεπόρτερ για να υποστηρίξει την άποψή του, με αποτέλεσμα να γίνει viral.

«Το μαρκάρισμα μπορεί να ερμηνευτεί όπως θέλει κανείς. Μπορώ να αγγίξω το χέρι σου; Μπορώ να σε φιλήσω, να σε χαϊδέψω; Όλα αυτά είναι μορφές επαφής, αλλά δεν είναι χτυπήματα», είπε ο προπονητής της «γηραιάς κυρίας» φιλώντας στη συνέχεια τη δημοσιογράφο στον ώμο.

Clamorosa scena a Torino: durante un suo discorso oratorio Luciano Spalletti bacia la giornalista di Dazn Federica Zille



pic.twitter.com/4VrK7WfvvL — Guido Olivares (@Guidolino8) February 8, 2026

Η δημοσιογράφος ένιωσε μία αμηχανία, όπως φαίνεται στο βίντεο με τα σχόλια στα social media να είναι διφορούμενα, καθώς άλλοι του άσκησαν κριτική για το φιλί και άλλοι θεώρησαν ότι ήταν μία αυθόρμητη κίνηση χωρίς καμία διάθεση να προσβάλλει τη γυναίκα που έκανε τη δουλειά της.