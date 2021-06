Η επιστροφή του Βασίλη Σπανούλη στην Εθνική Ελλάδας δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστη από τη FIBA. Η “Kill Bill” θα προσπαθήσει να επαναφέρει στη “Γαλανόλευκη” σε Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά το Πεκίνο, το 2008.

Με τον Βασίλη Σπανούλη στις τάξεις της, η Εθνική μπάσκετ θα διεκδικήσει την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, μέσω του Προολυμπιακού του Καναδά.

Στα 38 χρόνια του, ο Βασίλης Σπανούλης επιστρέφει στην «επίσημη αγαπημένη», μετά από απουσία έξι ετών. Η τελευταία φορά που ο ηγέτης του Ολυμπιακού φόρεσε το εθνόσημο στο στήθος ήταν στο Eurobasket του 2015.

Η FIBA δεν γινόταν να μην αντιδράσει στο… άκουσμα της συγκεκριμένης είδησης, “αποθεώνοντας” τον “Kill Bill”. Η παγκόσμια ομοσπονδία μπάσκετ έφτιαξε ένα video με τις κορυφαίες στιγμές του Σπανούλη από τον ιστορικό ημιτελικό του Μουντομπάσκετ 2006 κόντρα στην Team USA και τη νίκη της Ελλάδας.

Σε εκείνο το ματς ο Σπανούλης είχε… διαλύσει τους Αμερικανούς, πετυχαίνοντας 22 πόντους με 6/10 σουτ και 7/9 βολές.

Kill Bill is back for more 🇬🇷 action!@V_Spanoulis is back from retirement after six years and will look to lead @hellenicbf‘s quest for a spot in #Tokyo2020 at the #FIBAOQT in Victoria! pic.twitter.com/OypCiJWDkk