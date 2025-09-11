Ο Σπανούλης για τη «μάχη» Αντετοκούνμπο με Σενγκούν: Σαν τον Γιάννη δεν υπάρχει άλλος παίκτης στο Eurobasket, είναι ο MVP

Αφού σχολίασε τα mind games του Εργκίν Αταμάν, ενόψει του Ελλάδα – Τουρκία, ο Βασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε και στη “μάχη” που θα έχουν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Αλπερέν Σενγκούν στον αυριανό ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ (12.09.2025, 21:00, Newsit.gr).

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Αλπερέν Σενγκούν αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στον ημιτελικό της Ελλάδας με την Τουρκία, με τον Βασίλη Σπανούλη να αναφέρει ότι ο “Greek freak” είναι ο MVP του Eurobasket και πως δεν υπάρχει σύγκριση με τον ψηλό των γειτόνων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Πιστεύω πως σαν τον Γιάννη δεν υπάρχει άλλος παίκτης στο EuroBasket. Είναι ο MVP της διοργάνωσης. Έχουμε πολύ έμπειρους παίκτες, όπως και η Τουρκία. Θα είναι ένα πολύ καλό και ανταγωνιστικό παιχνίδι” σχολίασε ο Βασίλης Σπανούλης, απαντώντας σε ερώτηση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Αλπερέν Σενγκούν.

“Για μένα είναι ευλογία να έχω έναν παίκτη όπως ο Γιάννης, όπως και τον Σλούκα και τον Παπανικολάου. Είναι ευλογία να έχω τόσο έμπειρα παιδιά, που να παρακινούν τους πάντες, να ανάβουν τη σπίθα.

Βλέπετε ότι όλα τα παιδιά είναι διψασμένα, κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την πείνα που έχουν και την προσπάθεια που κάνουν. Ο καθένας δίνει το 100% της συγκέντρωσης και της προσπάθειας. Γι’ αυτή την πείνα και τη δίψα έχει αγαπήσει ξανά ο Έλληνας την Εθνική ομάδα” τόνισε ο Έλληνας Ομοσπονδιακός τεχνικός.