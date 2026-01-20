Αθλητικά

Ο «Speed» έδωσε το δικό του σόου στους πανηγυρισμούς στη Σενεγάλη

Ξεσήκωσε του Σενεγαλέζους ο γνωστός youtuber
Σενεγάλη
Πανηγυρικές εικόνες από τη Σενεγάλη / REUTERS/Zohra Bensemra

Η Σενεγάλη γιορτάζει για την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και ο διάσημος youtuber, IShowSpeed, βρέθηκε στο Ντακάρ για τους πανηγυρισμούς στην πρωτεύουσα της χώρας.

Λίγες ημέρες μετά το φινάλε στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής του Μαρόκο, οι θριαμβευτές της Σενεγάλης επέστρεψαν στην πατρίδα τους για ένα νέο “γλέντι”, για τη δεύτερη κατάκτηση του τροπαίου στην ιστορία της εθνικής τους ομάδας στο ποδόσφαιρο.

Την παράσταση έκλεψε όμως ο “Speed”, που ταξίδεψε μέχρι την Αφρική για να δώσει το δικό του… σόου, μετά την παρουσία του και στους αγώνες της διοργάνωσης στο Μαρόκο.

Χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν δίπλα στον διάσημο youtuber.

Αθλητικά
