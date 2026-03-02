«Ο Στέφαν Ντε Φράι βρίσκεται στη μετεγγραφική λίστα του Ολυμπιακού» σύμφωνα με τουρκικό ρεπορτάζ

Νέο μετεγγραφικό σενάριο για τον Ολυμπιακό, με τουρκικό ρεπορτάζ να υποστηρίζει ότι στη λίστα των Πειραιωτών βρίσκεται ο 34χρονος αμυντικός της Ίντερ, Στέφαν Ντε Φράι.

Παρότι το καλοκαίρι αργεί ακόμη, οι φήμες για μετεγγραφές στον Ολυμπιακό έχουν ξεκινήσει και μετά τον Στίβεν Ενσίμπα, ήρθε και το όνομα του Στέφαν Ντε Φράι, στο προσκήνιο της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Τούρκος ρεπόρτερ, Εκρέμ Κονούρ, ανέφερε ότι ο διεθνής Ολλανδός στόπερ τοποθετήθηκε στη λίστα των Πειραιωτών για το καλοκαίρι του 2026, οπότε και μένει ελεύθερος από την Ίντερ, μετά από σχεδόν 8 χρόνια στην ιταλική ομάδα.

Παράλληλα όμως, το σχετικό ρεπορτάζ σημειώνει ότι ο Στέφαν Ντε Φράι έχει συνδεθεί και με τη Νότιγχαμ Φόρεστ και τη Νιούκαστλ, ενόψει του ερχόμενου καλοκαιριού.