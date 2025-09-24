Αθλητικά

Ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε άνετα στον ημιτελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος κωπηλασίας

Ένα βήμα πριν τον τελικό ο Έλληνας ολυμπιονίκης
Ο Στέφανος Ντούσκος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου
Ο Στέφανος Ντούσκος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου/ (EUROKINISSI)

Ο χρυσός ολυμπιονίκης του Τόκιο, Στέφανος Ντούσκος κατέλαβε την πρώτη θέση στη σειρά του και προκρίθηκε άνετα στον ημιτελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος κωπηλασίας, κάνοντας τον καλύτερο χρόνο των προημιτελικών.

Ο Στέφανος Ντούσκος πέρασε στην κορυφαία δωδεκάδα του μονού σκιφ με χρόνο 7:10:80 και την Παρασκευή (26/09/25) θα διεκδικήσει μία θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κωπηλασίας, που γίνεται στη Σανγκάη.

 

«Ξέρω ότι είμαι σε καλή κατάσταση» δήλωσε ο χρυσός ολυμπιονίκης μετά την άνετη πρόκρισή του στον τελικό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo