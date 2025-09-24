Ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε άνετα στον ημιτελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος κωπηλασίας

Ο χρυσός ολυμπιονίκης του Τόκιο, Στέφανος Ντούσκος κατέλαβε την πρώτη θέση στη σειρά του και προκρίθηκε άνετα στον ημιτελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος κωπηλασίας, κάνοντας τον καλύτερο χρόνο των προημιτελικών.

Ο Στέφανος Ντούσκος πέρασε στην κορυφαία δωδεκάδα του μονού σκιφ με χρόνο 7:10:80 και την Παρασκευή (26/09/25) θα διεκδικήσει μία θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κωπηλασίας, που γίνεται στη Σανγκάη.

«Ξέρω ότι είμαι σε καλή κατάσταση» δήλωσε ο χρυσός ολυμπιονίκης μετά την άνετη πρόκρισή του στον τελικό.