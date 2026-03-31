Ο Στέφανος Σακελλαρίδης στο κυρίως ταμπλό του Βουκουρεστίου

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης έκλεισε θέση στο κυρίως ταμπλό του Βουκουρεστίου (ATP250).

Ο αγώνας με τον Ντίμιταρ Κουζμάνοφ (Νο.312) στα προκριματικά είχε διακοπεί χθες λόγω κακοκαιρίας, συνεχίστηκε σήμερα (31/3/2026), με το Νο 2 Έλληνα τενίστα (Νο.225 στον κόσμο), Στέφανο Σακελλαρίδη να επικρατεί με 2-0 σετ (6-3, 7-6) σε 1 ώρα και 55 λεπτά και να περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στον πρώτο γύρο του τουρνουά.

Θα είναι ένας εκ των Ματέο Αρνάλντι, Γιαν Τσοΐνσκι, Ντίνο Πρίζμιτς και Ότο Βιρτάνεν και ο αγώνας θα γίνει σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Στέφανος Σακελλαρίδης είχε νικήσει με 6-4, 6-3 τον Τσουν Ισίν Τσενγκ (No.156) στον πρώτο γύρο των προκριματικών.