Η ταινία «Barbie» με πρωταγωνίστρια τη Μάργκοτ Ρόμπι έχει “κατακλύσει” τα social media τις τελευταίες ημέρες και ο Στέφανος Τσιτσιπάς ενθουσιάστηκε με μία… τενιστική συνεργασία για την ταινία.

Η γνωστή εταιρεία Wilson, που είναι και χορηγός του Στέφανου Τσιτσιπά έκανε σχετική ανάρτηση με μία ροζ ρακέτα του τένις και ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας την αναδημοσίευσε, γράφοντας: «η συνεργασία που όλοι περιμέναμε».

Το γεγονός προκάλεσε εκατοντάδες σχόλια, με πολλούς να θυμίζουν την… αγάπη του Στέφανου για τη Ρόμπι και άλλους να φτιάχνουν πόστερ με τον Τσιτσιπά να παίζει στην «Barbie». Σημειώνεται ότι η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιούλιο, αλλά τα πρώτα τρέιλερ έχουν ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον.

The collab we have all been waiting for https://t.co/6tj6r9TccY