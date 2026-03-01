Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξήγησε με επικό τρόπο πόσο ψηλά πήδηξε ο Εμμανουήλ Καραλής

Ο Εμμανουήλ Καραλής “τρέλανε” κόσμο με το απίστευτο άλμα του πάνω από τα 6.17μ., με τον Στέφανο Τσιτσιπά να κάνει μία επική ανάρτηση για τον καλό του φίλο.

Ο Έλληνας τενίστας θέλησε να εξηγήσει πόσο ψηλά πήδηξε ο Εμμανουήλ Καραλής στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία και το έκανε με επικό τρόπο. Συγκεκριμένα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς άθροισε τον ύψος τριών ψηλών του τένις, που το συνολικό τους ύψος είναι ακριβώς στα 6.17μ.

Χρησιμοποίησε το ύψος των γιγάντων Οπέλκα και Ίσνερ, αλλά και του υψηλόσωμου Μεντβέντεφ.

In tennis terms, Manolo just cleared the combined height of Reilly Opelka (2.11m), John Isner (2.08m), and Daniil Medvedev (1.98m). https://t.co/5g2X9yyeSV — Stefanos Tsitsipas (@stefanos) February 28, 2026

«Σε όρους τένις ο Μανόλο μόλις πέρασε πάνω από το άθροισμα των υψών των Ράιλι Οπέλκα (2,11μ.), Τζον Ίσνερ (2,08μ.) και Ντανίλ Μεντβέντεφ (1,98μ)», έγραψε στην ανάρτησή του ο Τσιτσιπάς.