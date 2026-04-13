Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κάνει πρεμιέρα την Τρίτη στο Μόναχο

Τον Μαροζάν θα αντιμετωπίσει ο Έλληνας τενίστας στο δεύτερο χωμάτινο τουρνουά της σεζόν
Ο Τσιτσιπάς
Ο Τσιτσιπάς στο τουρνουά του Ντουμπάι/ REUTERS/Amr Alfiky

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο τουρνουά του Μονάχου (ATP 500) με αντίπαλο τον Ούγγρο, Φαμπιάν Μαροζάν, ο οποίος είναι στο νούμερο 42 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η πτώση του Τσιτσιπά στο νούμερο 67 του κόσμου, μετά τους πρόωρους αποκλεισμούς του από τα τελευταία τουρνουά στα οποία έχει δώσει το παρών.

Οι δύο τους έχουν αναμετρηθεί ακόμα μία φορά στην καριέρα τους στο Σινσινάτι το 2025, με τον Έλληνα τενίστα να έχει επικρατήσει στα δύο σετ. Όποιος κερδίσει θα πάρει το εισιτήριο για τους «16 του Μονάχου και θα κοντραριστεί με τον νικητή του αγώνα Γκρίκσπουρ – Σαποβάλοφ.

Το παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη το απόγευμα στις 18:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 6.

