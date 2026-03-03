Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κόντρα στον Ντένις Σαποβάλοφ στην πρεμιέρα του Indian Wells

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς που υποχώρησε 13 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη της ATP θα κληθεί να ανέβει ξανά στην πρώτη 40άδα με το Indian Wells να του δίνει την πρώτη ευκαιρία.

Ο Ντένις Σαποβάλοφ θα είναι ο πρώτος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στο Indian Wells, όπως προέκυψε από την κλήρωση. Ο Καναδός είναι στο νούμερο 39 της παγκόσμιας κατάταξης, τέσσερις θέσεις πάνω από τον Έλληνα τενίστα.

Αν ο Τσιτσιπάς ξεπεράσει το εμπόδιο του Καναδού τενίστα θα κοντραριστεί στον επόμενο γύρο με τον Αργεντινό Τόμας Μάρτιν Ετσεβέρι που βρίσκεται στο νούμερο 31 της κατάταξης.

Το παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στις 4 Μαρτίου (21:00). Το Indian Wells θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Μαρτίου, όπου θα γίνει ο τελικός των ανδρών.