Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κατρακυλήσει στην παγκόσμια βαθμολογία της ATP

Μόλις είχε καταφέρει να επιστρέψει και πάλι εντός top50 και ο Έλληνας πρωταθλητής θα κάνει νέα βαθμολογική “βουτιά”
Μεγάλες συνέπειες θα έχει για τον Στέφανο Τσιτσιπά η ήττα χθεσινή του (06.04.2026) ήττα από τον Αργεντινό Φρανσίσκο Τσερούντολο, μόλις στον 1ο γύρο του τουρνουά Masters του Μόντε Κάρλο, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά πως η καριέρα του είναι σε καθοδική πορεία.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κάνει «βουτιά» στην κατάταξη της διεθνούς ομοσπονδίας (ATP), που θ’ ανακοινωθεί την προσεχή Δευτέρα. Ο Έλληνας πρωταθλητής αναμένεται να κατέβει άλλα 17 “σκαλοπάτια” και θα βρεθεί -από την 48η θέση- στο Νο 65 του κόσμου, θέση που είχε τον Απρίλιο του 2018!

Θυμίζουμε ότι ο Τσιτσιπάς είχε βρεθεί το 2021 στο Νο 3 της παγκόσμιας κατάταξης.

