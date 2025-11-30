Ο Στέφανος Τζίμας πέτυχε το πρώτο του γκολ στην Premier League

Μετά τον Μπάμπη Κωστούλα και ο Στέφανος Τζίμας έκανε… σεφτέ στην Premier League, καθώς πέτυχε το πρώτο γκολ της καριέρας του στο αγγλικό πρωτάθλημα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0 στη νίκη της Μπράιτον στην έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Στέφανος Τζίμας πέρασε στο ματς ως αλλαγή για την Μπράιτον στο 65ο λεπτό στη θέση του Ντάνι Γουέλμπεκ και κατάφερε να σκοράρει με άψογο τελείωμα σχεδόν σε κενή εστία, εκμεταλλευόμενος ένα λάθος στην άμυνα της Νότιγχαμ Φόρεστ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από δύο γκολ στο Carabao Cup έτσι, ο διεθνής Έλληνας επιθετικός άνοιξε… λογαριασμό και στην Premier League, με τη φανέλα των “γλάρων”, οι οποίοι τον αποθέωσαν με μία ανάρτηση στα social media, που ανέφερε: “θυμηθείτε το όνομα, Στέφανος Τζίμας”.

Stefanos Tzimas 88′



Premier League Nottingham 0-2 Brightonpic.twitter.com/x5tjVNLMpQ — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 30, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Remember the name, Stefanos Tzimas. pic.twitter.com/JXapr9DWHh — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) November 30, 2025

Ο 19χρονος Τζίμας θύμισε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Ευρώπη.