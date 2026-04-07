Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έσπασε τα κοντέρ με 37 πόντους στο Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

Ποιος είδε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και δεν τον φοβήθηκε στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ για την 36η αγωνιστική της Euroleague.

Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να βρίσκεται σε ημιάγρια κατάσταση, ο Ολυμπιακός νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 102-88 και “αγκάλιασε” την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο της Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 30χρονος μπόμπερ διέλυσε κάθε αμυντικό σύστημα των Μαδριλένων, κάνοντας δύο ρεκόρ καριέρας.

Συγκεκριμένα, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 37 πόντους με το προηγούμενο ρεκόρ του να είναι 32, και 43 PIR (σύστημα αξιολόγησης), με το προηγούμενο ρεκόρ του να είναι 36.

Ο Ντόρσεϊ έφτασε μία ανάσα από το να σπάσει και το ρεκόρ του στα εύστοχα τρίποντα, το οποίο είναι οκτώ στο παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε με τη Βαλένθια τον Μάρτιο του 2024.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κόντρα στη Ρεάλ έβαλε 7, χάνοντας μόλις 4 σουτ έξω από τα 6.75μ.

Όσα έκανε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ κόντρα στη Ρεάλ

37 πόντους

27:42 λεπτά

3/4 δίποντα

7/11 τρίποντα

10/11 βολές

1 ριμπάουντ

4 ασίστ

2 κλεψίματα

2 λάθη

43 PIR