Ο Τάσος Μπακασέτας έμεινε στον πάγκο σε αγώνα της Εθνικής ποδοσφαίρου για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια

Η Εθνική ποδοσφαίρου κοντράρεται με την Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Τάσο Μπακασέτα να μένει στον πάγκο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι από το μακρινό 2019.

Ο Τάσος Μπακασέτας δεν βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να παίρνει τη θέση του, σε μια ιστορική αν μη τι άλλο απόφαση. Και αυτό διότι η τελευταία φορά που δεν ξεκίνησε σε επίσημο ματς ήταν στις 11 Ιουνίου 2019, στην ήττα της Ελλάδας από την Αρμενία με 3-2 στο ΟΑΚΑ, για τα προκριματικά του Euro 2020 με προπονητή τον Άγγελο Αναστασιάδη.

Σε εκείνη την αναμέτρηση, ο Μπακασέτας είχε παραμείνει στον πάγκο σε ολόκληρο το παιχνίδι, ενώ στη συνέχεια δεν αγωνίστηκε ούτε στα επόμενα δύο επίσημα ματς κόντρα σε Φινλανδία και Λιχτενστάιν, λόγω απουσίας από την αποστολή. Από τότε και μέχρι σήμερα, σε όλα τα επίσημα παιχνίδια είτε αγωνιζόταν ως βασικός είτε απουσίαζε λόγω τραυματισμού, χωρίς ωστόσο να έχει ξαναβρεθεί στον πάγκο χωρίς να παίξει.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας ο οποίος μετρά μέχρι σήμερα 76 συμμετοχές και 16 γκολ με τη φανέλα της Εθνικής, αποτελεί ένα από τους πιο σταθερούς παίκτες της «γαλανόλευκης».