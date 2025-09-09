Ο Τολιόπουλος αποθέωσε τον Σπανούλη και πήρε επική απάντηση από τον προπονητή της Εθνικής: «Θα σκεφτώ να σε βάλω περισσότερο»

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στη συνέντευξη Τύπου του παιχνιδιού του Ελλάδα – Λιθουανία και είχε μία χιουμοριστική στιχομυθία με τον Βασίλη Τολιόπουλο, γεγονός που αποδεικνύει για μια ακόμα φορά το οικογενειακό κλίμα που επικρατεί στην ομάδα.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος αποθέωσε τον προπονητή της Εθνικής μπάσκετ, τονίζοντας ότι αποτελεί μεγάλη πηγή έμπνευσης για όλη την ομάδα, αλλά και για τον ίδιο προσωπικά, με τον Βασίλη Σπανούλη να του απαντά με μεγάλη δόση χιούμορ!

“Είναι μεγάλη πηγή έμπνευσης για όλη την ομάδα, ειδικά για μένα. Μεγάλωσα έχοντας τον κόουτς ως είδωλο, τον παρακολουθούσα και είναι πολύ σημαντικό που τον έχουμε στον πάγκο και μας εμπνέει όλους”, δήλωσε χαρακτηριστικά ο γκαρντ της Εθνικής, με τον Σπανούλη να αντιδρά, λέγοντας: “Ευχαριστώ Βασίλη, ίσως σε βάλω περισσότερα λεπτά στο επόμενο παιχνίδι”!

Όσα δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης:

“Νομίζω μετά τα 2-3 πρώτα λεπτά ελέγξαμε το παιχνίδι για 37 και στις δύο πλευρές του παρκέ. Οι παίκτες μου έκαναν εξαιρετική δουλειά. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς. Όλα τα credits τους ανήκουν”.

Για τον Κώστα Αντετοκούνμπο: “Ο Κώστας έκανε σπουδαίο παιχνίδι. Μας βοήθησε πολύ όπως όλα τα παιδιά. Ξέρουμε τι μπορεί να δώσει ο Κώστας στην ομάδα, σήμερα ήταν πολύ σημαντικός για τη νίκη”.

Για το ματς που έρχεται με την Τουρκία και τον προημιτελικό ως παίκτης: “Θυμάμαι ότι είχαμε σπουδαίο παιχνίδι, έβαλα πολλά τρίποντα, αλλά έκανα μερικά χαζά λάθη στο τέλος. Θα κάνουμε το πλάνο μας για την Τουρκία και θα είμαστε έτοιμοι”.

Για την ατάκα του Παπανικολάου ότι “με αυτή τη νίκη δώσαμε στους εαυτούς μας την ευκαιρία να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε”: “Δεν ονειρεύομαι επειδή ξέρω τι μπορούν να κάνουν οι παίκτες μου. Ξέρω πώς δουλεύουν από την πρώτη ημέρα”.

Για την διαιτησία και αν ο Γιάννης έχει την αντιμετώπιση που αξίζει: “Ο Γιάννης σουτάρει όλα τα φάουλ που του κάνουν. Θα έπρεπε να σουτάρει περισσότερο. Όταν τον τραβάνε και 2-3 παίκτες πηγαίνουν πάνω του, υπάρχουν πολλά αντιαθλητικά φάουλ, αλλά είναι φυσιολογικό για μένα. Ακόμη έχει 4-6 βολές ακόμη μέχρι τις 20-22, που σουτάρουν πολλοί παίκτες στο τουρνουά”.

Για τον Γιάννη και την ηγεσία του: “Είναι ο πιο vocal που τον έχω δει. Είναι αφοσιωμένος στους στόχους του, είναι σπουδαίος ηγέτης, ίσως από τους πιο ταπεινούς ηγέτες που έχουμε δει. Εμπιστεύεται την ομάδα, τους συμπαίκτες του, είναι vocal, όπως είναι ο Σλούκας και ο Παπανικολάου”.

Για την πείνα που υπάρχει: “Πείνα είχαμε πάντα. Εκπροσωπούμε όλη την πατρίδα μας. Άλλες φορές τα καταφέρνεις, άλλες όχι. Δεν κερδίσαμε κανένα μετάλλιο ή κανένα κύπελλο, κερδίσαμε τον προημιτελικό και προχωράμε στο επόμενο”.

Για τους λόγους που ανέλαβε την Εθνική: “Ανέλαβα την Εθνική επειδή πιστεύω στους Έλληνες παίκτες, στον εαυτό μου, συους συνεργάτες μου. Ο τρόπος μου με προσέγγισαν και ο πρόεδρος και ο Ζήσης ήταν πάρα πολύ ζεστός. Πάντα αγαπούσα υπερβολικά την Εθνική Ομάδα. Ήταν πολύ εύκολο για εμένα να δεχθώ αυτή την πρόκληση. Σίγουρα κάθε νίκη της Εθνικής αυξάνει τις πιθανότητες να γεμίσουν τα γήπεδα με παιδιά που παίζουν μπάσκετ. Ήμασταν προετοιμασμένοι για ένα τέτοιο παιχνίδι. Προχωράμε για τον ημιτελικό”.