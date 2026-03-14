Αθλητικά

Ο Τσέντι Όσμαν του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε MVP της 31ης αγωνιστικής της Euroleague

Ο Τούρκος φόργουορντ ήταν καταλυτικός στη νίκη των πρασίνων επί της Ζαλγκίρις
Ο Τσέντι Όσμαν
Ο Τσέντι Όσμαν πανηγυρίζει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Τσέντι Όσμαν πήρε το βραβείο του MVP της 31ης αγωνιστικής της Euroleague μετά την τρομερή του εμφάνιση στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ζαλγκίρις.

Με 24 πόντους (5/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 8/10 βολές), 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίμα ο Τσέντι Όσμαν συγκέντρωσε 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και πέρα από τη βοήθεια στη νίκη του Παναθηναϊκού, αναδείχθηκε κορυφαίος για την 31η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Αυτή ήταν η τέταρτη φορά φέτος που παίκτης των πρασίνων παίρνει τον τίτλο του MVP, μετά τις δύο φορές του Ναν (1 και 13η αγωνιστική) και τη 1 του Σλούκα (25η αγωνιστική).

 

Την επόμενη αγωνιστική της Euroleague οι πράσινοι αντιμετωπίζουν τον Ερυθρό Αστέρα (20/03/26, 21:15) σε μία μάχη με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες, αφού έχουν μία νίκη διαφορά με τους Σέρβους να είναι στην 6η θέση και τον Παναθηναϊκό στην 9η.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
258
69
67
59
50
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo