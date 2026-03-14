Ο Τσέντι Όσμαν του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε MVP της 31ης αγωνιστικής της Euroleague

Ο Τσέντι Όσμαν πήρε το βραβείο του MVP της 31ης αγωνιστικής της Euroleague μετά την τρομερή του εμφάνιση στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ζαλγκίρις.

Με 24 πόντους (5/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 8/10 βολές), 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίμα ο Τσέντι Όσμαν συγκέντρωσε 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και πέρα από τη βοήθεια στη νίκη του Παναθηναϊκού, αναδείχθηκε κορυφαίος για την 31η αγωνιστική της διοργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή ήταν η τέταρτη φορά φέτος που παίκτης των πρασίνων παίρνει τον τίτλο του MVP, μετά τις δύο φορές του Ναν (1 και 13η αγωνιστική) και τη 1 του Σλούκα (25η αγωνιστική).

Την επόμενη αγωνιστική της Euroleague οι πράσινοι αντιμετωπίζουν τον Ερυθρό Αστέρα (20/03/26, 21:15) σε μία μάχη με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες, αφού έχουν μία νίκη διαφορά με τους Σέρβους να είναι στην 6η θέση και τον Παναθηναϊκό στην 9η.