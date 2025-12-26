Συμβαίνει τώρα:
Ο Τζόλης με τρεις ασίστ οδήγησε στη νίκη με 5-3 την Μπριζ κόντρα στην Γκενκ του Καρέτσα

Ακόμα μία απίθανη εμφάνιση από τον Έλληνα μεσοεπιθετικό
Ο Τζόλης πανηγυρίζει για την Κλαμπ Μπριζ
Ο Τζόλης πανηγυρίζει για την Κλαμπ Μπριζ / REUTERS/Yves Herman

Ο Χρήστος Τζόλης ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη της Μπριζ επί της Γκενκ με 5-3, καθώς δημιούργησε τα τρία από τα πέντε γκολ της ομάδας του, κόντρα στον Κωνσταντίνο Καρέτσα και τους συμπαίκτες του.

Η Μπριζ πήρε σημαντική κόντρα στην Γκενκ του Καρέτσα και πάτησε στην κορυφή του βελγικού πρωταθλήματος. Ο Τζόλης με τρεις ασίστ έδωσε τη νίκη στην ομάδα του. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός δημιούργησε τα πρώτα δύο γκολ του αγώνα και το τέταρτο της Μπριζ που έδωσε το προβάδισμα στους Βέλγους.

Ο Τρεσόλντι στο 93′ «καθάρισε» το παιχνίδι για την Μπριζ και πλέον με 41 βαθμούς είναι στην κορυφή μαζί με την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, η οποία έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.

Ο Χρήστος Τζόλης έφτασε τις 15 ασίστ σε 30 συμμετοχές φέτος, ενώ έχει πετύχει και 11 γκολ για λογαριασμό της Μπριζ.

