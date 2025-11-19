Ο Χακίμι πήρε το βραβείο του καλύτερου Αφρικανού ποδοσφαιριστή για το 2025

Ο Χακίμι τα τελευταία δύο χρόνια είχε βρεθεί στην πρώτη τριάδα του βραβείου, όμως αρχικά ο Σαλάχ και μετά ο Οσίμεν του είχαν «κλέψει» τη δόξα. Το 2025 κατάφερε να γίνει ο καλύτερος Αφρικανός ποδοσφαιριστής.

Με βοηθητικό καροτσάκι παρέλαβε το βραβείου του κορυφαίου Αφρικανού ποδοσφαιριστή ο Χακίμι, καθώς είναι τραυματίας. Αυτό δεν του στέρησε τη χαρά να λάβει αυτή την ιδιαίτερη διάκριση και να βάλει το όνομά του μαζί με σπουδαία ονόματα του αφρικανικού ποδοσφαίρου.

Έγινε ο δεύτερος Μαροκινός που πήρε το βραβείο μετά τον Μουστάφα Χάτζι το 1998. Στην τελική τριάδα και τη φετινή χρονιά ήταν και ο Σαλάχ με τον Οσίμεν.