Ο Χουάντσο του Παναθηναϊκού εντυπωσίασε με τη Ferrari του στο Telekom Center

«Έκλεψε» την παράσταση το αυτοκίνητο του Ισπανού φόργουορντ του Παναθηναϊκού
Ο Χουάντσο σε αποστολή του Παναθηναϊκού (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Χουάντσο σε αποστολή του Παναθηναϊκού (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έφθασε στο Telekom Center Athens για το Παναθηναϊκός – Περιστέρι με μία υπεπολυτελή Ferrari και “έκλεψε” την παράσταση στην άφιξη των παικτών του “τριφυλλιού”.

Η Ferrari Roma του 2019 που έχει στην κατοχή του ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ δεν πέρασε απαρατήρητη στην άφιξη του Ισπανού φόργουορντ του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens, με την “πράσινη” ΚΑΕ να ανεβάζει το σχετικό video στα social media.

Ο Χουάντσο εντυπωσίασε και με την εμφάνισή του, ενώ οπαδοί του Παναθηναϊκού τον περίμεναν έξω από το γήπεδο για να πάρουν το αυτόγραφό του και να φωτογραφηθούν μαζί του.

Μέσα στον αγωνιστικό χώρο πάντως, ο Παναθηναϊκός δεν ήταν εξίσου… εντυπωσιακός.

