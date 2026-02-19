Αθλητικά

Ο Χρήστος Τζόλης στην κορυφαία ενδεκάδα του Champions League μετά το γκολ του στο Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης

Σπουδαία διάκριση για τον Έλληνα μεσοεπιθετικό
Ο Χρήστος Τζόλης
Ο Χρήστος Τζόλης πανηγυρίζει το γκολ του με την Μπριζ/ REUTERS/Maurice Van Steen

Ο Χρήστος Τζόλης συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία ενδεκάδα του Champions League, μετά την καταπληκτική του εμφάνιση και το γκολ ισοφάρισης που πέτυχε για την Μπριζ κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Στο 89′ του αγώνα Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης ο Χρήστος Τζόλης με ωραίο αριστερό πλασέ νίκησε τον Γιαν Όμπλακ και κράτησε την ομάδα του για τα καλά στο παιχνίδι της πρόκρισης στους 16 του Champions League.

Η εμφάνιση του Έλληνα μεσοεπιθετικού τον τοποθέτησε στην καλύτερη ενδεκάδα της εβδομάδας για το Champions League. Σε 8 εμφανίσεις στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση έχει πετύχει 2 γκολ και έχει μοιράσει 1 ασίστ.

 

Οι κορυφαίοι παίκτες των πρώτων αγώνων των πλέι οφ του Champions League: Γκρέγκορ Κόμπελ (Ντόρτμουντ), Τζούλιαν Ράιερσον (Ντόρτμουντ), Ντάβινσον Σάντσες (Γαλατασαράι), Νταν Μπερν (Νιούκαστλ), Αλεχάντρο Γκριμάλντο (Λεβερκούζεν), Χρήστος Τζόλης (Μπριζ), Ορελιέν Τσουαμενί (Ρεάλ Μαδρίτης), Γκαμπριέλ Σάρα (Γαλατασαράι), Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Κάσπερ Χεγκ (Μπόντο/Γκλιμτ), Άντονι Γκόρντον (Νιούκαστλ)

