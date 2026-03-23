Ο Ζινεντίν Ζιντάν θα αναλάβει την εθνική Γαλλίας μετά το Μουντιάλ 2026 σύμφωνα με την Parisien

Ο Ζινεντίν Ζιντάν “κυκλοφορεί” ελεύθερος μετά την τελευταία του “θητεία” στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης και τε τελευταία χρόνια το όνομά του εμπλέκεται με την εθνική Γαλλίας, με τα διεθνή Μέσα να τον παρουσιάζουν ως τον επόμενο προπονητή των “μπλε”.

Σύμφωνα όμως με τα τελευταία δημοσιεύματα, ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι ένα βήμα πριν αλαλάβει την εθνική Γαλλίας. Με βάση την “Parisien”, το deal ανάμεσα στον θρυλικό “μάγο” των γηπέδων και την ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γαλλίας είναι οριστικό, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά του μετά το Μουντιάλ 2026.

Οι υποψίες όλων ότι ο Ζιντάν θα αποτελέσει τον διάδοχο του Ντιντιέ Ντεσάμπ ενισχύθηκαν μετά τη συνέντευξη του προέδρου της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Φιλίπ Ντιαλό, στη οποία ανέφερε ότι γνωρίζει τον επόμενο τεχνικό της εθνικής, αλλά δεν μπορεί να αποκαλύψει ακόμα το όνομά του.

Équipe de France : Zidane à la tête des Bleus, c’est comme si c’était fait

— Le Parisien (@le_Parisien) March 23, 2026

Ο Ζινεντίν Ζιντάν δεν έχει προπονήσει άλλη ομάδα εκτός της Ρεάλ Μαδρίτης, Στις παρουσίες του στον πάγκο της ομάδας, ο Γάλλος προπονητής κατέκτησε τρία Champions League, δύο Διηπειρωτικά, δύο πρωταθλήματα La Liga, δύο Super Cup Ισπανίας και δύο ευρωπαϊκά Super Cup.

Ο Ντιντιέ Ντεσάμπ βρίσκεται στο τιμόνι της Γαλλίας από το καλοκαίρι του 2012 και κορυφαία του στιγμή είναι η κατάκτηση του Μουντιάλ 2018, ενώ οδήγησε τους “μπλε” και στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.