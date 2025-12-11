Αθλητικά

«Ο Ζίνι της ΑΕΚ θα μείνει εκτός του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής» γράφουν στην Ανγκόλα

Νέα δεδομένα για τον επιθετικό της ΑΕΚ και την παρουσία του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής
Ο Ζίνι σε αγώνα της ΑΕΚ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Ο Ζίνι σε αγώνα της ΑΕΚ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Ζίνι της ΑΕΚ κλήθηκε κανονικά στην αποστολή της εθνικής Ανγκόλα για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αλλά ο τραυματισμός του είναι πιθανό να του στερήσει τη συμμετοχή από το τουρνουά του Μαρόκο.

Λίγο μετά την ανακοίνωση των κλήσεων του ομοσπονδιακού προπονητή της Ανγκόλας, το Angolan Football Scouting ανέφερε ότι ο Ζίνι της ΑΕΚ δεν θα βρεθεί τελικά στα γήπεδα του Μαρόκο για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Πιο συγκεκριμένα, το σχετικό ρεπορτάζ υποστήριξε ότι “ο Ζίνι Σαλβαδόρ της ΑΕΚ, θα μείνει εκτός του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Ο επιθετικός δεν θα αναρρώσει εγκαίρως και ο τραυματισμός δεν είναι τόσο απλός όσο φαινόταν, πράγμα που σημαίνει ότι θα χάσει τους αγώνες της Αγκόλας στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής”.

