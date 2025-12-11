«Ο Ζίνι της ΑΕΚ θα μείνει εκτός του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής» γράφουν στην Ανγκόλα

Ο Ζίνι της ΑΕΚ κλήθηκε κανονικά στην αποστολή της εθνικής Ανγκόλα για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αλλά ο τραυματισμός του είναι πιθανό να του στερήσει τη συμμετοχή από το τουρνουά του Μαρόκο.

Λίγο μετά την ανακοίνωση των κλήσεων του ομοσπονδιακού προπονητή της Ανγκόλας, το Angolan Football Scouting ανέφερε ότι ο Ζίνι της ΑΕΚ δεν θα βρεθεί τελικά στα γήπεδα του Μαρόκο για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Πιο συγκεκριμένα, το σχετικό ρεπορτάζ υποστήριξε ότι “ο Ζίνι Σαλβαδόρ της ΑΕΚ, θα μείνει εκτός του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Ο επιθετικός δεν θα αναρρώσει εγκαίρως και ο τραυματισμός δεν είναι τόσο απλός όσο φαινόταν, πράγμα που σημαίνει ότι θα χάσει τους αγώνες της Αγκόλας στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής”.