Ο Ζοσέ Μουρίνιο απολύθηκε από τη Φενέρμπαχτσε και η μετοχή της αυξήθηκε στο χρηματιστήριο

Η Φενέρμπαχτσε αποφάσισε να ολοκληρώσει πρόωρα τη συνεργασία της με τον Ζοσέ Μουρίνιο και η απόλυση του Πορτογάλου προπονητή δημιούργησε κέρδη τόσο για τον ίδιο, όσο και για την ομάδα.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο πήρε μία ακόμη “χοντρή” αποζημίωση στην καριέρα του, ξεπερνώντας πια τα 110 εκατομμύρια ευρώ μόνο από τις λύσεις των συνεργασιών του με ομάδες της Ευρώπης, αλλά την ίδια ώρα, κερδισμένοι βγήκαν και οι επενδυτές της Φενέρμπαχτσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τουρκική ομάδα είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο και η απόλυση του Ζοσέ Μουρίνιο όχι μόνο δεν επηρέασε αρνητικά τη μετοχή της, αλλά οδήγησε και σε αύξηση 7% μέσα σε λίγες ώρες.

Οι επενδυτές της Φενέρμπαχτσε φαίνεται ότι προσβλέπουν καλύτερη πορεία για την ομάδα τους, αγωνιστικά και οικονομικά από εδώ και στο εξής, με αποτέλεσμα την άνοδο της μετοχής της, η οποία τους απέφερε και συνολικά κέρδη ύψους 26 εκατομμυρίων ευρώ.