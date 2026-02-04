ΟΦΗ – Λεβαδειακός 1-1 τελικό: Ισοπαλία στην Κρήτη και η πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson θα κριθεί στη Λιβαδειά

Ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Λεβαδειακό στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson για μία θέση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Οι δύο ομάδες είναι οι εκπλήξεις της φετινής σεζόν και θα παλέψουν να βρεθούν κοντά στην κατάκτηση ενός τίτλου. Ο επαναληπτικός αγώνας είναι στις 11 Φεβρουαρίου (17:00) στη Βοιωτία.
19:07 | 04.02.2026
19:07 | 04.02.2026
19:03 | 04.02.2026
Ο Νους είδε την κόκκινη κάρτα μετά τη λήξη του αγώνα, πιθανότατα λόγω διαμαρτυριών στο πρόσωπο του διαιτητή Τσακαλίδη
19:03 | 04.02.2026
19:00 | 04.02.2026
Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Ο Λεβαδειακός κράτησε το 1-1 και οι δύο ομάδες θα παλέψουν για την πρόκριση στη Βοιωτία
18:56 | 04.02.2026
98'
Ένα λεπτό έμεινε για το φινάλε
18:53 | 04.02.2026
95'
Δοκάρι για τον ΟΦΗ με τον Ισέκα
Ο Ισέκα σούταρε από πλάγια θέση, με την μπάλα να καταλήγει στο κάθετο δοκάρι του Ανάκερ
18:41 | 04.02.2026
91'
Εννέα τα λεπτά των καθυστερήσεων
18:39 | 04.02.2026
80'
Οι φιλοξενούμενοι πλέον θα προσπαθήσουν να κρατήσουν το αποτέλεσμα και να εκμεταλλευτούν την ταχύτητα του Παλάσιος στην επίθεση
18:38 | 04.02.2026
78'
Ο Ανάκερ ετοιμάζεται να περάσει στο γήπεδο για να καλύψει το κενό του Ρώσου, πέρασε στη θέση του Κωστή
18:37 | 04.02.2026
Η πρώτη κίτρινη κάρτα του Λοντίγκιν ήταν για καθυστέρηση νωρίτερα
18:35 | 04.02.2026
75'
Κόκκινη κάρτα και αποβολή για τον Λοντίγκιν
Ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων δεν υπολόγισε σωστά και γκρέμισε τον Ισέκα έξω από την περιοχή και σε πλάγια θέση με αποτέλεσμα να αφήσει την ομάδα του με παίκτη λιγότερο μέχρι τη λήξη
18:31 | 04.02.2026
74'
Ο Λεβαδειακός προσπαθεί να βρει το γκολ της νίκης, όμως όσες φορές έχει βρεθεί σε καλό σημείο οι παίκτες του δεν έχουν πάρει τη σωστή τελική απόφαση
18:26 | 04.02.2026
18:22 | 04.02.2026
64'
Καλή στιγμή για τον ΟΦΗ
Ο Γκονθάλεθ εκτέλεσε με δύναμη από μακριά ένα φάουλ των Κρητικών με τον Λοντίγκιν να απομακρύνει σε κόρνερ
18:15 | 04.02.2026
60'
Κοντά στην ανατροπή ο Λεβαδειακός
Ο Παλάσιος πέρασε τον αντίπαλό του και βγήκε στην αντεπίθεση με το γήπεδο άδειο, έδωσε στον Μπάλτζι έξω από την περιοχή, όμως αυτός καθυστέρησε να εκτελέσει, με το σουτ του τελικά να κοντράρει και να απομακρύνεται
18:11 | 04.02.2026
18:07 | 04.02.2026
46'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον ΟΦΗ με τον Νους
Ο Νους εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Φούντα και σούταρε με τη μία στο δεύτερο δοκάρι, όμως ο Λοντίγκιν έκλεισε σωστά τη γωνία του και απέκρουσε την μπάλα
18:05 | 04.02.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος
18:05 | 04.02.2026
Όλα έτοιμα για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου
18:02 | 04.02.2026
17:48 | 04.02.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της αναμέτρησης
17:47 | 04.02.2026
45'
Δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων
17:46 | 04.02.2026
45'
Καλή στιγμή για τον ΟΦΗ
Ο Φούντας βγήκε απέναντι από τον Λοντίγκιν, όμως ο Φίλωνας έκανε το τάκλιν και απομάκρυνε σε κόρνερ. Η φάση ξεκίνησε από ελεγχόμενη θέση του Ισέκα, που έδωσε στον Φούντα
17:40 | 04.02.2026
40'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για το Λεβαδειακό με τον Παλάσιος
Ο Αργεντινός έκανε δύο υπέροχες ντρίμπλες στην περιοχή του ΟΦΗ και σούταρε από πλάγια θέση με τον Χριστογεώργο να απομακρύνει τον κίνδυνο
17:37 | 04.02.2026
17:32 | 04.02.2026
35'
Ο Ανδρούτσος απείλησε από απόσταση, όμως ο Λοντίγκιν μπλόκαρε εύκολα
17:30 | 04.02.2026
31'
Ο Κωστή δοκίμασε να απειλήσει από φάουλ, όμως η μπάλα πήγε πάνω στον Χριστογεώργο, που μπλόκαρε εύκολα
17:27 | 04.02.2026
17:22 | 04.02.2026
26'
Το παιχνίδι είναι ισορροπημένο από τη στιγμή της ισοφάρισης με τους φιλοξενούμενους να έχουν την μπάλα στα πόδια, χωρίς όμως να απειλούν
17:22 | 04.02.2026
17:18 | 04.02.2026
19'
Γκολ για τον Λεβαδειακό με τον Μπάλτζι
Ο Μπάλτζι εκτέλεσε φάουλ λίγο μπροστά από το σημείο του κόρνερ για το Λεβαδειακό και η μπάλα πέρασε από όλους για να γίνει το 1-1 στον ημιτελικό
17:13 | 04.02.2026
17:10 | 04.02.2026
12'
Οι Κρητικοί εκμεταλλεύτηκαν την καλή εκκίνησή τους στο παιχνίδι και πλέον έχουν αφήσει την μπάλα στα πόδια των αντιπάλων τους
17:05 | 04.02.2026
5'
Γκολ για τον ΟΦΗ με τον Γκονθάλεθ
Οι γηπεδούχοι μπήκαν στην περιοχή με τον Ισπανό να βλέπει την «κλειστή» γωνία του Λοντίγκιν ανοιχτή και με δυνατό σουτ εκμεταλλεύτηκε το λάθος διάβασμα του τερματοφύλάκα των Βοιωτών
17:02 | 04.02.2026
2'
Πρώτη καλή στιγμή για τον ΟΦΗ
Μετά από εκτέλεση φάουλ, ο Λοντίγκιν δυσκολεύτηκε να απομακρύνει λόγω του αέρα με αποτέλεσμα να δημιουργείται πανικός στην άμυνα των Βοιωτών, όμως τελικά το σουτ του Λαμπρόπουλου να κοντράει και να καταλήγει κόρνερ
17:01 | 04.02.2026
Σέντρα στην αναμέτρηση
17:00 | 04.02.2026
Στο Ηράκλειο έχει δυνατούς ανέμους, που ίσως επηρεάσουν τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών
16:58 | 04.02.2026
Στον προηγούμενο γύρο ο ΟΦΗ έκανε την έκπληξη και απέκλεισε την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (0-1), ενώ ο Λεβαδειακός απέκλεισε την Κηφισιά (2-0)
16:58 | 04.02.2026
Αρκετός κόσμος στις εξέδρες του γηπέδου για τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
και φίλοι των Βοιωτών βρίσκονται στις εξέδρες του Παγκρήτιου
16:52 | 04.02.2026
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
16:52 | 04.02.2026
Διαιτητής ο Τσακαλίδης, με VAR τον Κουμπαράκη
16:51 | 04.02.2026
Στον πάγκο για τον Λεβαδειακό είναι οι: Άνακερ, Σουρδής, Νίκας, Μανθάτης, Πεντρόσο, Λαμαράνα, Συμελίδης, Τσιβελεκίδης, Οζέγκοβιτς, Παπαδόπουλος, Βέρμπιτς, Γκούμας
16:50 | 04.02.2026
Στον πάγκο για τον ΟΦΗ είναι οι Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Κανελλόπουλος, Σαλσέδο, Νέιρα, Πούγγουρας, Χριστόπουλος, Μπάινοβιτς, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης, Καινουργιάκης
16:49 | 04.02.2026
Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στον τελικό του Πανθεσσαλικού έναν εκ των Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ