ΟΦΗ – Λεβαδειακός live για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Λεβαδειακό στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson για μία θέση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Οι δύο ομάδες είναι οι εκπλήξεις της φετινής σεζόν και θα παλέψουν να βρεθούν κοντά στην κατάκτηση ενός τίτλου. Ο επαναληπτικός αγώνας είναι στις 11 Φεβρουαρίου (17:00) στη Βοιωτία.