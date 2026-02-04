ΟΦΗ – Λεβαδειακός live για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Λεβαδειακό στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson για μία θέση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Οι δύο ομάδες είναι οι εκπλήξεις της φετινής σεζόν και θα παλέψουν να βρεθούν κοντά στην κατάκτηση ενός τίτλου. Ο επαναληπτικός αγώνας είναι στις 11 Φεβρουαρίου (17:00) στη Βοιωτία.
Στον πάγκο για τον Λεβαδειακό είναι οι: Άνακερ, Σουρδής, Νίκας, Μανθάτης, Πεντρόσο, Λαμαράνα, Συμελίδης, Τσιβελεκίδης, Οζέγκοβιτς, Παπαδόπουλος, Βέρμπιτς, Γκούμας
Στον πάγκο για τον ΟΦΗ είναι οι Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Κανελλόπουλος, Σαλσέδο, Νέιρα, Πούγγουρας, Χριστόπουλος, Μπάινοβιτς, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης, Καινουργιάκης
Λοντίγκιν - Αμπού Χάνα, Φίλων, Κορνέζος - Τσάπρας, Κωστή, Τσοκάι, Βήχος - Μπάλτσι, Παλάσιος, Όζμπολτ
Χριστογεώργος - Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας - Γκονθάλεθ, Ανδρούτσος, Βούκοτιτς, Χατζηθεοδωρίδης - Φούντας, Νους, Ισέκα
Το παιχνίδι γίνεται στο Παγκρήτιο και οι δύο ομάδες θα παλέψουν για το προβάδισμα, ούτως ώστε να έχουν το πλεονέκτημα στον επαναληπτικό που θα γίνει σε μία εβδομάδα στη Λιβαδειά
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα στον ΟΦΗ και το Λεβαδειακό