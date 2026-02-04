Αθλητικά

ΟΦΗ – Λεβαδειακός live για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Τα δύο αουτσάιντερ του θεσμού παλεύουν για μία θέση στο μεγάλο τελικό
Λεβαδειακός - ΟΦΗ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson
1ος ημιτελικός
Μονομαχία σε παιχνίδι Λεβαδειακός - ΟΦΗ /EUROKINISSI

Ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Λεβαδειακό στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson για μία θέση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Οι δύο ομάδες είναι οι εκπλήξεις της φετινής σεζόν και θα παλέψουν να βρεθούν κοντά στην κατάκτηση ενός τίτλου. Ο επαναληπτικός αγώνας είναι στις 11 Φεβρουαρίου (17:00) στη Βοιωτία. 

16:52 | 04.02.2026
Διαιτητής ο Τσακαλίδης, με VAR τον Κουμπαράκη
16:51 | 04.02.2026

Στον πάγκο για τον Λεβαδειακό είναι οι: Άνακερ, Σουρδής, Νίκας, Μανθάτης, Πεντρόσο, Λαμαράνα, Συμελίδης, Τσιβελεκίδης, Οζέγκοβιτς, Παπαδόπουλος, Βέρμπιτς, Γκούμας

16:50 | 04.02.2026

Στον πάγκο για τον ΟΦΗ είναι οι Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Κανελλόπουλος, Σαλσέδο, Νέιρα, Πούγγουρας, Χριστόπουλος, Μπάινοβιτς, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης, Καινουργιάκης

16:49 | 04.02.2026
Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στον τελικό του Πανθεσσαλικού έναν εκ των Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ
16:49 | 04.02.2026
H ενδεκάδα του Λεβαδειακού

 Λοντίγκιν - Αμπού Χάνα, Φίλων, Κορνέζος - Τσάπρας, Κωστή, Τσοκάι, Βήχος - Μπάλτσι, Παλάσιος, Όζμπολτ

16:49 | 04.02.2026
Η ενδεκάδα του ΟΦΗ

 Χριστογεώργος - Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας - Γκονθάλεθ, Ανδρούτσος, Βούκοτιτς, Χατζηθεοδωρίδης - Φούντας, Νους, Ισέκα

16:45 | 04.02.2026

Το παιχνίδι γίνεται στο Παγκρήτιο και οι δύο ομάδες θα παλέψουν για το προβάδισμα, ούτως ώστε να έχουν το πλεονέκτημα στον επαναληπτικό που θα γίνει σε μία εβδομάδα στη Λιβαδειά

16:45 | 04.02.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα στον ΟΦΗ και το Λεβαδειακό

