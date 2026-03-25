ΟΦΗ: Οι οπαδοί του «εξαφάνισαν» σε μία ημέρα 4.200 εισιτήρια του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Περίπου 6.500 εισιτήρια τους αντιστοιχούν στις θύρες του πέταλου του Πανθεσσαλικού
ΦΩΤΟ EUROKINISSI

Ο ΟΦΗ κατάφερε να βρεθεί για δεύτερη σερί χρονιά στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Στον “μεγάλο” αγώνα του Πανθεσσαλικού (25.04.2026), κόντρα στον ΠΑΟΚ, θα προσπαθήσει να σηκώσει για δεύτερη φορά στην ιστορία του το βαρύτιμο τρόπαιο.

Κάθε φιναλίστ του τελικού θα έχει στη διάθεσή του από 7.872 εισιτήρια για την αναμέτρηση του Πανθεσσαλικού. Όπως έγινε γνωστό, οι οπαδοί του ΟΦΗ δείχνουν ήδη τη μεγάλη τους διάθεση, να στηρίξουν την ομάδα.

Στο στρατόπεδο του κόσμου των Κρητικών επικρατεί παροξυσμός, αφού μέσα στο πρώτο 24ωρο από την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων έχουν ήδη εξαντληθεί 4.200 “μαγικά χαρτάκια”!

Συγκεκριμένα, έχουν αγοραστεί 3.600 εισιτήρια ενώ δεν συμπεριλαμβάνονται και τα 600 από τους επιβάτες των τριών τσάρτερ. Από τις Λέσχες φίλων ΟΦΗ διαχειρίζονται οι θύρες 3-4 και 6-7, αθροιστικής χωρητικότητας 15.00 θέσεων, ενώ sold out είναι όλες οι υπόλοιπες θύρες στο κάτω διάζωμα, όπως επίσης και οι θύρες 14, 17. Παράλληλα, η θύρα 13 προορίζεται για να καλύψει τις ανάγκες του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Να σημειωθεί ότι μέχρι τις 10 Απριλίου θα πρέπει να έχουν πουληθεί το λιγότερο 6.500 εισιτήρια ώστε να ανοίξουν οι θύρες 53-54 – 55-56, αφού σε αντίθετη περίπτωση τα έξτρα 1.100 εισιτήρια θα πάνε στον κόσμο του ΠΑΟΚ.

