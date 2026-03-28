Οι ευχές του ΠΑΟΚ στον Γιώργο Σαββίδη: «Επιτυχίες στη ζωή σου και σε ό,τι κάνεις για τον δικέφαλο»

Ο Γιώργος Σαββίδης έκλεισε τα 35 του χρόνια και η ΠΑΕ έκανε ανάρτηση για να του ευχηθεί
Ο Γιώργος Σαββίδης σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ στις Σέρρες/ EUROKINISSI

Ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε ανάρτηση για να στείλει τις ευχές του στον Γιώργο Σαββίδη που έκλεισε τα 35 χρόνια ζωής, μία μέρα μετά από τα γενέθλια του πατέρα του.

Ο Γιώργος Σαββίδης έχει γενέθλια μία μέρα μετά από τον πατέρα του, Ιβάν, τον οποίο ο ΠΑΟΚ τίμησε με ανάρτηση χθες (27/03/26) και ο «δικέφαλος» του ευχήθηκε να επιτυχία σε ό,τι κάνει για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο γιος του ιδιοκτήτη των Θεσσαλονικέων έχει ενεργό ρόλο στη διοίκηση της ομάδας.

 

«Χρόνια Πολλά Γιώργη. Υγεία, δύναμη κι επιτυχίες στη ζωή σου, αλλά και σε ό,τι κανείς για τον ΠΑΟΚ», έγραψε η ασπρόμαυρη ΠΑΕ στην ανάρτησή της στα social media.

