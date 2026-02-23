Αθλητικά

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αποκάλυψαν το άγαλμα του Πατ Ράιλι

Τίμησαν τον θρυλικό προπονητή οι Λος Άντζελες Λέικερς
Πατ Ράιλι
Το άγαλμα του Πατ Ράιλι / Reuters / Kirby Lee-Imagn Images

Έναν από τους πλέον εμβληματικούς προπονητές του NBA, τίμησαν οι Λος Άντζελες Λέικερς, με τον Πατ Ράιλι να έχει πλέον το δικό του άγαλμα, έξω από το γήπεδο της ομάδας στην Καλιφόρνια.

Ο Πατ Ράιλι ήταν ο προπονητής των Λος Άντζελες Λέικερς τη “χρυσή” εποχή της ομάδας με το περίφημο «showtime» και κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα στο NBA, με τον ίδιο να αναδεικνύεται τρεις φορές καλύτερος κόουτς της σεζόν.

Πριν το παιχνίδι με τους Μπόστον Σέλτικς έτσι, οι “λιμνάνθρωποι” έκαναν τα αποκαλυπτήρια του αγάλαμτός στην crypto.com Arena, παρουσία του ίδιου του Πατ Ράιλι, της ιδιοκτίτριας Τζίνι Μπας, αλλά και του θρύλου και παίκτη του Αμερικανού τεχνικού, Μάτζικ Τζόνσον.

Ο 80χρονος Πατ Ράιλι υπήρξε προπονητής των Λος Άντζελες Λέικερς από το 1981 μέχρι το 1990.

