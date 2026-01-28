Οι οπαδοί της Νάπολι έκαναν πανό για τους νεκρούς του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ θρηνεί για τους 7 νεκρούς οπαδούς του στη Ρουμανία και η είδηση έχει “παγώσει” ολόκληρο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με τους φίλους της Νάπολι να δείχνουν τη συμπαράστασή τους.

Σε ανάρτηση οπαδών στα social media, εμφανίζονται οι οπαδοί της Νάπολι με ένα πανό που γράφει “Αναπαυθείτε εν ειρήνη φίλοι του ΠΑΟΚ”, ως μήνυμα αλληλεγγύης από την πλευρά τους.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και της Νάπολι συνδέονται πάντα και εξαιτίας του κοινού έτους ίδρυσης, με αποτέλεσμα η νέα τραγωδία για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, να μην περνάει απαρατήρητη ούτε στην ιταλική πόλη.

Μαύρες στιγμές για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.