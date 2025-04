Οι οπαδοί της Σεβίλλης έκαναν κερκίδα έξω από νοσοκομείο για να δώσουν δύναμη σε άρρωστα παιδιά

Συγκίνηση προκάλεσαν για μία ακόμη φορά, οι οπαδοί της Σεβίλλης, κάνοντας κερκίδα έξω από την Ογκολογική Μονάδα Παίδων της πόλης, για να δώσουν δύναμη στα παιδιά που βρίσκονταν στο νοσοκομείο.

Πρόκειται για μία καθιερωμένη πια στάση των οπαδών της Σεβίλλης στο δρόμο για το ντέρμπι της πόλης κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις, κατά τη διάρκεια της οποίας φώναξαν συνθήματα υπέρ των παιδιών, αλλά και της δημόσιας υγείας.

“Δύναμη, πρωταθλητές”, έγραφε το πανό που έφεραν οι φίλοι των Σεβιγιάνων, που κατάφεραν να γίνουν viral για τους σωστούς λόγους, δείχνοντας όλα όσα πρέπει να προσφέρει ο αθλητισμός και το οπαδικό κίνημα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Sevilla Ultras gathered in front of a children’s hospital to show their support for children battling cancer. Massive respect pic.twitter.com/P6uTgTaqH4